Criança de três anos morre atropelada por trator na zona rural de Minas

Um menino de 3 anos morreu no domingo (23/3) ao ser atropelado por um trator na comunidade de Mato Seco, zona rural de Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas. A Polícia Militar foi acionada por uma médica plantonista para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde a criança deu entrada já sem vida.



De acordo com informações da polícia, o pai da criança, de 46 anos, operava um trator Massey Ferguson em uma fazenda no município de Martinho Campos. Ele realizava o transporte de um coxo de madeira quando o acidente aconteceu. O trabalhador relatou que parou a máquina ao chegar ao destino e deixou o filho dentro da cabine.

Segundo o relato, enquanto observava o coxo, o trator se movimentou repentinamente. O condutor percebeu que o filho havia caído e que a roda traseira passou sobre ele. A criança sofreu um traumatismo craniano. O homem desligou o trator e socorreu o menino, levando-o para atendimento médico.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Bom Despacho encontrou a criança em parada cardiorrespiratória e realizou manobras de reanimação. Ele foi encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Bom Despacho, mas faleceu no local. A vítima foi identificada como Lorenzo Davi José Pereira Silva.

A Polícia Militar acionou a perícia técnica, que esteve na fazenda. O trator foi liberado para o proprietário, e o corpo da criança foi encaminhado para os trâmites funerários. O caso segue sob investigação.