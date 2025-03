Homem atropela e mata ex-namorado da mulher em Patos de Minas

Um homem de 53 anos foi preso pela Polícia Militar nessa terça-feira (18/3), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após matar o ex-companheiro de sua esposa. Ele atropelou e chutou a cabeça do homem, de 46 anos. O crime teria sido motivado por ciúmes.

O caso foi registrado no Bairro Coração Eucarístico. O marido estava de carro e jogou o veículo contra a vítima, que pilotava uma moto. Após a batida, o motociclista se chocou contra um contêiner.

Ele caiu inconsciente. O motorista, então, desceu do carro e chutou duas vezes a cabeça do homem caído, antes de fugir.

O agressor foi identificado e preso pela Polícia Militar minutos depois.

Relacionamentos

O motorista teve um relacionamento de 11 anos com sua esposa e depois se separaram. Após esse término, ela morou com o homem atacado na terça-feira. Eles também terminaram, e a mulher voltou com o ex-marido.

O homem não aceitou o fim do relacionamento nem a reconciliação da esposa com o ex-marido. Ela relatou que ele a procurava constantemente, inclusive na terça-feira.

O marido dela viu o homem procurando pela esposa e passou a persegui-lo, o que resultou no atropelamento momentos depois.

Segundo o boletim de ocorrência, o marido afirmou que não tinha a intenção de matar o homem, mas de agredi-lo.

O motociclista morreu no Hospital Regional de Patos de Minas devido a múltiplas fraturas pelo corpo.

