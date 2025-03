Instrutor de autoescola perde controle e causa acidente; pneu estava careca

Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (19/3) na Serra dos Bandeirantes, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, envolveu dois carros e duas motocicletas, deixando cinco pessoas feridas. O incidente foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Nas imagens, é possível ver o veículo de uma autoescola, com cinco ocupantes, derrapando e atingindo as motocicletas e outro carro que seguiam no sentido contrário. As cenas impressionam: um dos motociclistas, de 20 anos, chegou a rodopiar no ar antes de cair no solo. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele sofreu ferimentos nas pernas, mas não corre risco de morte.

Os cinco feridos foram socorridos pelo Samu e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. O motociclista de 19 anos sofreu escoriações e dor na mão esquerda, recebendo alta após atendimento. O motociclista de 20 anos teve dores no fêmur esquerdo e tornozelos e foi transferido para o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. O idoso de 60 anos e a mulher de 31 anos apresentaram dores nos braços, mas ambos estavam em estado estável e foram liberados após atendimento. O jovem de 22 anos recebeu atendimento e também teve alta.

O trânsito no local não foi completamente interditado, mas houve congestionamento. O Corpo de Bombeiros jogou serragem na pista para evitar novos acidentes, pois havia óleo no asfalto.

Pneu careca

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, o carro da autoescola Passos apresentava irregularidades. O pneu traseiro direito estava com a banda de rodagem abaixo da marca TWI, caracterizando um "pneu careca". O veículo foi apreendido e o responsável multado em quase R$ 200 por "não apresentar condições seguras de circulação", conforme o B.O.

Os alunos que estavam no carro informaram que o instrutor dirigia entre 50 e 60 km/h no momento do acidente. O instrutor relatou à Polícia Militar que outro carro saiu de um posto de combustível e, ao passar por ele, perdeu o controle do veículo.

A Autoescola Passos informou que aguardará o laudo pericial antes de se manifestar oficialmente sobre o caso.