Veículo de carga tomba e interdita BR-040 em Nova Lima

Um veículo de carga tombou na BR-040 em Nova Lima, na Grande BH, na tarde desta segunda-feira (17/3) e interditou totalmente a pista. O acidente aconteceu entre a Lagoa dos Ingleses e o Vale do Sol, por volta de 14h, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que está no local.

O veículo seguia em direção Rio de Janeiro quando atravessou o canteiro e tombou na pista sentido Belo Horizonte, na altura do Km 558.

A PRF ainda não informou se o veículo estava transportando alguma carga, a dinâmica do acidente e se há vítimas.

Matéria em atualização.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos