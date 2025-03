Calorão em Minas vai diminuir no outono?

Os termômetros em Minas Gerais têm registrado altas temperaturas nos últimos dias, sendo que cidades do Norte do estado entraram para a lista das mais quentes do país por alguns dias consecutivos. O alívio, no entanto, pode chegar com a mudança de estação. O outono começa às 6h02 desta quinta-feira (20), conforme a previsão meteorológica.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência em Minas é de redução do calor no decorrer desta semana, devido ao retorno de pancadas de verão e aumento da nebulosidade. As temperaturas tendem a variar entre 14ºC e 38ºC na terça e quarta-feira (18 e 19/3) e entre 14ºC e 37ºC na quinta e sexta-feira (20 e 21/3). Apenas no Norte de Minas as temperaturas devem permanecer elevadas nesta semana, de acordo com a meteorologista Anete Fernandes.

A empresa de meteorologia Climatempo, também prevê que o outono deste ano será marcado por temperaturas neutras. Segundo a empresa, a semana será de muita nebulosidade e possibilidade de chuvas, principalmente à tarde, nas regiões do Alto Paranaíba, Triângulo e Oeste, em função de uma frente fria que se encontra no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

De acordo com o meteorologista Ruibran dos Reis, as temperaturas também caem um pouco no restante do estado no decorrer da semana, o que se mantém no outono. “O outono já começa a cair as temperaturas sob influência dessa frente fria que pode atuar nas regiões Norte, Nordeste e Leste do estado também, a partir do dia 26. Estamos prevendo um outono com temperaturas agradáveis, sem ocorrência de geadas. Vamos estar sob uma situação neutra, sem atuação do El Ninho nem da La Niña. Com isso, a tendência do outono é ser de temperaturas baixas durante a noite e madrugada, condição típica da época do ano e, durante o dia, esquenta”, explica.

Há, ainda, a possibilidade de chuvas nas regiões Oeste, Triângulo, Sul e Zona da Mata nos meses de abril e até a primeira quinzena de maio. A partir da segunda quinzena de maio e durante o mês de junho, a previsão é de tempo seco.

Capital

Em Belo Horizonte, o cenário é parecido. Não haverá quedas bruscas de temperaturas e a redução ocorrerá gradualmente ao longo da semana. Conforme a previsão do Inmet, as temperaturas devem variar entre 19ºC a 28ºC na terça e quarta-feira. A temperatura mínima prevista se mantém nos 19ºC até sexta desta semana, mas a máxima cai para 27ºC na quinta e para 26ºC na sexta, trazendo um pouco de alívio para moradores da capital.

“São esperadas as típicas pancadas de chuva à tarde e à noite decorrentes do aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, de maneira isolada, como vem ocorrendo desde a semana passada”, diz Fernandes.

Alerta de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para chuva intensa em 368 cidades de Minas Gerais nesta segunda-feira (17/3). Os municípios podem registrar até 100 milímetros (mm) de precipitação por dia, com ventos de até 100km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta, de perigo, indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até as 10h de terça (18).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Já a Defesa Civil de BH emitiu um alerta de chuva forte. As precipitações podem chegar a 30 milímetros (mm) com rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso também é válido até a manhã desta terça.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.