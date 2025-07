Historiador afirma ter encontrado o local do primeiro milagre de Jesus

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O historiador americano Tom McCollough, professor aposentado da Centre College of Kentucky, diz ter descoberto o verdadeiro local onde Jesus Cristo teria realizado seu primeiro milagre, ao transformar água em vinho. O especialista afirma ter encontrado novas evidências arqueológicas que sustentam essa tese, ao contrário do que outros arqueologistas acreditaram por anos.

De acordo com a Bíblia, o primeiro milagre de Jesus aconteceu durante um casamento na vila de Caná, onde, diante da escassez de vinho, ele teria pedido aos servos que enchessem talhas com água. Quando o mestre-sala provou o conteúdo, o líquido havia sido transformado em vinho.

Durante séculos, o consenso entre estudiosos e fiéis era de que a antiga Caná estaria localizada onde hoje fica Kafr Kanna, uma cidade na Galileia, em Israel. Porém, McCollough aponta outro local: Khirbet Qana, a cerca de 16 quilômetros de distância.

McCollough, que lecionou religião e história no Centre College até 2017, argumenta que essa vila judaica, habitada entre 323 a.C. e 324 d.C., oferece o conjunto de evidências mais coerente com os relatos bíblicos. Entre os achados, estão túneis e cavernas com inscrições cristãs, cruzes e referências a “Kyrie Iesou” (Senhor Jesus, em grego), além de vestígios de práticas de veneração religiosa que remontam ao século V.

Esses elementos indicam que cristãos consideravam o local sagrado, visitando-o por séculos até as Cruzadas no século XII. “Descobrimos um grande complexo de cavernas de veneração cristã usado por peregrinos que vinham visitar o local do milagre”, afirmou McCollough à Pen News.

Durante a escavação, o pesquisador também encontrou um altar, uma prateleira com um jarro de pedra e espaço para mais cinco — exatamente o número de talhas descrito na narrativa bíblica. “Os textos de peregrinação da época descrevem práticas que batem com o que encontramos nesse complexo”, explicou.

McCollough também baseia sua teoria em descrições feitas pelo historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no século I. Segundo ele, as referências geográficas de Josefo e do Novo Testamento coincidem com a localização de Khirbet Qana.

Além disso, o historiador contesta a tradição católica que consolidou Kafr Kanna como destino de peregrinação. “Essa associação só foi feita no século XVIII pelos franciscanos, que priorizavam a praticidade da rota de peregrinação em vez da precisão histórica”, argumentou.

Para McCollough, suas descobertas podem reforçar a historicidade dos relatos bíblicos. “Nossas escavações mostraram que Khirbet Qana era uma vila judaica próspera, situada no centro das atividades de Jesus. Para o Evangelho de João, Caná era como uma base segura para Jesus, o local ao qual ele e seus discípulos retornavam quando enfrentavam resistência na Judeia”, disse.

A revelação faz parte de uma série de investigações arqueológicas recentes focadas em locais mencionados na Bíblia. Em março, por exemplo, pesquisadores anunciaram ter encontrado vestígios de um antigo jardim sob a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. E, no início do ano, arqueólogos em Israel identificaram possíveis evidências de uma batalha bíblica na cidade de Megido.

Com escavações ainda em andamento, McCollough acredita que o sítio arqueológico de Khirbet Qana pode transformar o entendimento histórico sobre os locais-chave do cristianismo.