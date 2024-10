A Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) atingirá o marco de 200 milhões de Bíblias e Novos Testamentos impressos em novembro. Para comemorar o feito, será realizado um Culto de Ação de Graças no dia 7 de novembro, às 19h. O evento terá como palco o Centro de Eventos Barueri, no estado de São Paulo.

A comemoração reunirá líderes religiosos, autoridades e admiradores das Escrituras. Os presentes irão refletir sobre a missão de disseminar a Palavra de Deus pelo mundo.

Edição comemorativa





Durante o Culto de Ação de Graças, os fiéis serão apresentados a edição especial interlinear em comemoração ao número expressivo de Bíblias impressas. A publicação inclui as traduções Nova Almeida Atualizada (NAA), Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH), além da Bíblia Hebraica Stuttgartensia e do Novo Testamento Grego (quinta edição revisada).





Dessa forma, os leitores brasileiros terão acesso aos textos originais em hebraico, aramaico e grego.





Bíblias traduzidas





A SBB possui diversos formatos de escrituras, que incluem Bíblias de estudo, Bíblias temáticas, edições bilíngues e poliglotas, além de edições em braille e em línguas indígenas. Ao longo dos anos, foram produzidas edições em 87 línguas que foram exportadas para 122 países.