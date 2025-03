Acidente grave em MG mata mãe, filha e motorista

Uma Idosa, de 71 anos, a sua filha, de 42, e o motorista de um carro morreram na manhã desta segunda-feira (17/3), em trevo da BR-153, nas proximidades de Frutal, no Triângulo Mineiro. O carro que eles estavam foi atingido na lateral por um outro veículo, provavelmente no momento que atravessava a rodovia para realizar o trevo.

As vítimas que morreram são de Campina Verde, a cerca de 100 km de Frutal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Frutal, Geni Pereira do Prado e sua filha Sidneia Pereira Prado estavam no banco de trás. O motorista do veículo, que também morreu, é Braulino Nunes Moreira Filho, de 41 anos.

Outra passageira e que também estava no banco de trás do carro ficou em estado grave e foi socorrida por equipe da Concessionária Triunfo para o Hospital Municipal Frei Gabriel. Ela foi resgatada do carro por bombeiros que precisaram utilizar técnicas de desencarceramento.

Já o motorista do outro carro estava consciente e orientado no momento em que foi resgatado. Ele também foi imobilizado e transportado ao Pronto-Socorro do Hospital Frei Gabriel.

Além de Concessionária Triunfo e do Corpo de Bombeiros, equipes das polícias Civil e Rodoviária Federal estiveram no local do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia