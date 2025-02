Operação da polícia termina com 12 prisões no Triângulo Mineiro; entenda

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu 12 pessoas em Uberaba, no Triângulo Mineiro, por tráfico de drogas durante uma megaoperação realizada em conjunto com as polícias Federal, Militar e Penal, reunindo cerca de 150 agentes. A ação aconteceu no último dia 13, mas foi divulgada pela corporação nesta segunda-feira (17/2).

Com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ministério Público, a operação intitulada "Terceiro Tempo", realizada em setembro de 2024, revelou um grupo criminoso especializado na venda de entorpecentes por meio de teleatendimento e entrega em domicílio. Na ocasião, um dos alvos da operação já cumpria pena no sistema prisional do estado de São Paulo.

Além das prisões, 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os policiais localizaram 86 papelotes de cocaína, 24 pedras de crack, três sacos plásticos médios e um grande contendo cocaína em pó, além de materiais para embalagem, balança de precisão e aproximadamente R$ 670 em espécie.