Motorista morre após carro bater em carreta na BR-116

Um homem, de 47 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (17/2) após o carro que ele dirigia bater contra uma carreta na BR-116, em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu por volta das 16h na altura do KM 518 da rodovia.

A vítima, identificada como Tarcísio Luciano da Silva, foi encontrada já morta por socorristas da concessionária EcoRioMinas, responsável pela gestão do trecho.

O tráfego precisou ficar em meia pista para os trabalhos de resgate. A carreta ficou praticamente fora da rodovia, na subida de um acesso a uma plantação de café. Às 19h, o trecho foi totalmente liberado.

Tarcísio era formado em administração e estudava psicologia. O velório acontece nesta terça-feira (18/2), na Capela Velório, em Caratinga, na mesma região do estado.

PRF e perícia da Polícia Civil também atuaram na ocorrência. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

