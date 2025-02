Homem é preso por cortar cabelo e raspar sobrancelha de namorada à força

Um homem de 18 anos foi preso em Várzea da Palma, no Norte de Minas, nesse domingo (16/02), por cortar o cabelo e raspar as sombrancelhas da namorada de 14 anos à força. A humilhação foi gravada em vídeo, ao som de funk que falava de traição - uma suposta traição da garota seria o motivo para o ato covarde. As imagens da agressão ainda foram divulgadas nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz teria descoberto uma suposta traição da namorada. No último sábado (15/2), um amigo do agressor convidou a garota até a casa dele. Chegando lá, incentivado pelo mesmo amigo, o jovem cortou o cabelo da namorada com uma tesoura e usou um aparelho de barbear descartável para raspar suas sobrancelhas.

A mãe da vítima acionou a Polícia Militar ao tomar conhecimento do fato. O rapaz foi encontrado e preso na casa dele, no Bairro Progresso, em Várzea da Palma. Segundo a PM, ele não demonstrou arrependimento da atitude de humilhação contra a namorada, alegando que teria “alertado” ela que cometeria tal ato caso levantasse alguma suspeita de traição.

Ainda conforme divulgou os policiais, a adolescente contou que não reagiu porque se sentiu indefesa e em desvantagem numérica. Alegou que também por sentir acuada, não conseguiu pedir ajuda no momento da agressão.

A agressão de Várzea da Palma foi o segundo caso parecido, tendo mulheres como vítimas de corte de cabelo forçado em menos de uma semana.

Na noite da última quarta-feira (12/2), um homem de 39 anos, foi preso em flagrante agredindo a ex-companheira, de 42, no Bairro Esperança, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce. Depois de ter agredido e ameaçado de morte a mulher, o homem cortou o cabelo da ex-companh à força, também filmando o ato violento e humilhante.

A vítima relatou para a Polícia Militar que teve um relacionamento com o homem por cerca de três meses. Segundo ela, os dois tiveram uma discussão dia a antes antes, o que fez com que ela terminasse o relacionamento e bloqueasse o número do ex-companheiro. Diante do término do relacionamento, o homem resolveu perseguir, agredir e humilhar a mulher.