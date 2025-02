MG: homem tenta impedir namorada de ser sequestrada e é esfaqueado

A Delegacia de Homicídios de Uberlândia investiga o caso de um homem esfaqueado na cidade do Triângulo Mineiro. Ele tentava impedir que a namorada fosse sequestrada; os suspeitos atacaram o casal nesse fim de semana. A vítima está internada em estado grave.

O crime é tratado como tentativa de latrocínio, registrada no Bairro Morada da Colina, na Zona Sul do município.

O casal saiu de um restaurante e foi abordado por dois homens armados, um com arma de fogo, e o outro, com uma faca. Eles queriam levar o carro onde os namorados estavam.



Mesmo entregando o veículo sem reagir, um dos suspeitos tentou forçar a mulher a entrar no automóvel. Foi quando o namorado reagiu e, na briga, acabou atingido por diversos golpes de faca na região do tórax, do braço e da cabeça. Após o ataque, os homens fugiram com o veículo.



A Polícia Militar prestou socorro imediato à vítima, que foi encaminhada ao Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde passou por cirurgia cardíaca de emergência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O carro roubado foi encontrado pela Polícia Civil, no Bairro Mansour, na Zona Oeste de Uberlândia. Os suspeitos ainda não foram localizados.