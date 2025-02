Adolescente morre afogado tentando salvar égua atolada em Minas

Um adolescente de 15 anos morreu afogado na comunidade rural de Partidário, em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, ao tentar salvar uma égua, que ficou presa na lama de uma lagoa. O acidente ocorreu nesse domingo (16/2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem levou o animal para beber água, mas, após um tempo, a égua retornou sozinha. Testemunhas contaram que o adolescente entrou na lagoa para tentar libertar a égua, mas não conseguiu sair.

O lago, com cerca de três metros de profundidade, dificultou o resgate. As buscas começaram ainda de madrugada, e, com o amanhecer, mergulhadores localizaram o corpo do adolescente.

Morte durante pesca

Na tarde de domingo, um jovem de 20 anos também morreu afogado no rio Jacaré, em Cana Verde, no Sul de Minas. Ele tentava recuperar a vara de pescar, que havia caído na água, quando escorregou e submergiu.

Familiares afirmam que ele emergiu alguns metros à frente, já sem movimentos, antes de afundar novamente. O Corpo de Bombeiros de Campo Belo realizou buscas com cilindros de mergulho, percorrendo cerca de dois quilômetros rio abaixo. O corpo foi encontrado nesta segunda-feira (17/2).

