Polícia procura por homem que matou dono de bar a tiros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma verdadeira caçada foi montada pela Polícia Militar para tentar encontrar o homem que assassinou, a tiros, Édson Soares da Silva, de 47 anos, proprietário de um bar no Bairro Vera Cruz, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O crime aconteceu na noite desse domingo (16/2).

O autor ainda não foi identificado, no entanto, os policiais trabalham com informações dadas por testemunhas, que estavam no local no momento do crime e deram a descrição do homem.

Até o momento, os policiais ainda não encontraram informações que desabonem a vítima, que é tida como uma pessoa séria e que não tinha rixa com ninguém.

“O autor do crime chegou ao bar sem levantar suspeitas. Ele chegou, como se fosse um cliente. Vestia uma calça de trabalhador e botina. Ele entrou no bar, já foi direto no proprietário e efetuou disparos, fugindo em seguida”, disse o capitão Marcos Flávio, da Polícia Militar.

