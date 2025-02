Quatro pessoas são presas suspeitas de torturar e matar homem em MG

Quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar na manhã dessa sexta-feira (14/2) sob suspeita de participação no assassinato de um homem de 57 anos em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e acionou a PM. O corpo dele foi encontrado pela polícia em uma casa no Bairro São Geraldo, na Zona Sul da cidade.

Conforme divulgado pelo 27º Batalhão nas redes sociais neste sábado (15/2), a vítima foi torturada antes de ser assassinada.

Os militares receberam denúncias anônimas apontando os responsáveis pelo crime. As testemunhas contaram que a vítima teria sido agredida na noite de quinta-feira (13/2). Um quinto suspeito de envolvimento no homicídio está foragido.

A Polícia Militar não divulgou informações sobre o que poderia ter motivado o homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

