MG: Ufop confirma demissão de professor por 'condutas de conotação sexual'

A reitoria da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) publicou, em boletim administrativo nesta sexta-feira (14/2), a demissão de um professor que, nas palavras da instituição, teve “condutas de conotação sexual impróprias no exercício de suas funções e com relevante repercussão sobre sua atuação funcional”.

Outro boletim, publicado no último dia 7, informava que a reitoria havia acatado as recomendações da comissão que esteve à frente do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra o docente, que lecionava a disciplina de Anatomia e trabalhava no Departamento de Ciências Biológicas (DECBI) do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB) da instituição.

Segundo a instituição, a confirmação da demissão de Gustavo Pereira Benevides decorre da conclusão do PAD, por meio de relatório final elaborado pelos integrantes da comissão.

Ele é investigado desde maio do ano passado, depois de ser alvo de denúncias. Agora, o docente tem prazo de 30 dias caso decida apresentar recurso ao conselho universitário.

A Ufop não deu detalhes sobre as “condutas de conotação sexual”. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do professor. O espaço segue aberto para manifestações.

