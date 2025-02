PM resgata jovem em cárcere privado; namorado é suspeito de chefiar tráfico

A Polícia Militar encontrou, na manhã desta sexta-feira (14/2), uma mulher de 24 anos com hematomas pelo corpo, após receber informações de que ela era mantida em cárcere privado pelo namorado, de 26, no Bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Conforme denúncias anônimas recebidas pela PM, a jovem vinha sofrendo agressões e era impedida de entrar em contato com amigos e familiares desde a manhã do dia anterior. Ela já havia tentado terminar o namoro em outra ocasião, mas foi ameaçada.

Assim que os militares chegaram ao local, o homem, que mora no imóvel, já havia fugido. A jovem, segundo o boletim de ocorrência, estava em um corredor e "bastante abatida". Ela afirmou que as marcas em seu corpo eram resultado de agressões dentro da casa.

Ao identificar o namorado, a Polícia Militar constatou que ele é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro e possui dois boletins de ocorrência em seu nome.

De acordo com o registro policial, a jovem relatou que o namorado é "extremamente violento" e já a agrediu em outras ocasiões com diversos objetos, incluindo um capacete. Ela também afirmou que ele pratica violência psicológica, fazendo ameaças de morte contra ela e sua mãe.

Os militares foram até a casa da jovem, no Bairro Mangueiras, e foram recebidos pela mãe da vítima. Ela relatou que a filha saiu de casa na manhã do dia anterior e, conhecendo o histórico do namorado, ficou preocupada ao não conseguir mais contato com ela.

Ainda conforme a mãe, o rapaz é extremamente possessivo. As ameaças de morte contra ela e a filha surgiram após a jovem tentar terminar o relacionamento.

Até o fechamento desta publicação, o suspeito ainda não havia sido localizado pela Polícia Militar.

