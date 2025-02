Professor da UFOP pode ser demitido por 'condutas de conotação sexual'

Um professor da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) pode ser demitido por ter praticado, nas palavras da instituição, "condutas de conotação sexual impróprias, no exercício de suas funções e com relevante repercussão sobre sua atuação funcional". Um Boletim Administrativo, publicado nesta sexta-feira (7/2) informa que a reitoria acatou as recomendações da Comissão que fez o Processo Administrativo Disciplinar, devendo encaminhar o pedido de demissão. Cabe recurso diante da decisão.

De acordo com a UFOP, o professor é Gustavo Pereira Benevides que leciona a disciplina de Anatomia e trabalha no Departamento de Ciências Biológicas (DECBI) do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB). A reportagem não conseguiu localizá-lo para a prestação de esclarecimentos, mas o espaço está aberto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a UFOP, a aplicação da penalidade ao professor segue os trâmites legais previstos na Lei nº 8.112/1990 e no Estatuto da UFOP (Resolução CUNI nº 1.868/2017), sendo de responsabilidade direta da Reitoria, conforme destacado na Portaria Reitoria nº 28/2025.