Artesã do sertão mineiro "participa" do BBB 2025

O talento do sertão está presente na “casa mais vigiada do Brasil”. O cenário do Big Brother Brasil 2025 conta com peças de cerâmica da artesã Lucinéia de Souza Barbosa, conhecida como Neia de Taiobeiras. Natural do município de Taiobeiras, no Norte de Minas, ela passou a infância em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, região carente, mas reconhecida pela riqueza do seu artesanato.

Graças à sua criatividade, Neia estará presente no BBB até o fim da atração. Sete quadros de sua autoria decoram o quarto “Nordeste”, um dos ambientes do reality show da TV Globo. "Para mim, é um grande orgulho saber que meu trabalho está sendo mostrado para o mundo", diz a artesã, de 50 anos. Além da audiência nacional, o programa é transmitido para diversos países.

O BBB 2025 começou com 24 participantes jogando em duplas, entre eles famosos como a modelo Gracyanne Barbosa (ao lado da irmã Geovana), a atriz Vitória Strada (com o amigo Mateus Pires) e os irmãos ginastas Diego e Daniele Hypólito. Minas Gerais é representada pela dupla Edilberto e Raíssa (pai e filha), de Ubá, na Zona da Mata.

Nesta edição, o reality homenageia novelas e programas da Rede Globo pelos 60 anos da emissora. As obras de Neia retratam personagens icônicos da teledramaturgia brasileira, como Sinhozinho Malta e Viúva Porcina (“Roque Santeiro”, 1985), Tieta e Perpétua (“Tieta”, 1990), Jesuíno e Açucena (“Cordel Encantado”, 2011), Candinho, Policarpo e Filomena (“Êta Mundo Bom!”, 2016) e Zefa e Tico Leonel (“Rancho Fundo”, 2024). Além disso, a artesã produziu um quadro com Vadinho, Dona Flor e Teodoro, personagens do filme “Dona Flor e seus Dois Maridos”, baseado no livro de Jorge Amado. Todas as peças foram feitas por encomenda para o programa.

Trajetória e reconhecimento

Neia foi descoberta pela produção do BBB por meio de uma cliente de São Paulo, que conheceu seu trabalho e indicou seu contato à equipe da TV Globo. A encomenda chegou em novembro de 2024 e, em um prazo apertado, a artesã precisou agir rápido para entregar as peças a tempo. O envio foi feito em 12 de dezembro e chegou à casa do BBB em 6 de janeiro, poucos dias antes da estreia do reality.

Nascida em uma família humilde, Neia é filha de Djalma Alves e Souza, que trabalhava com baterias de automóveis, e de Izabel Severina de Souza, dona de casa. Desde pequena, já demonstrava habilidade artística. Aos 12 anos, ao retornar a Taiobeiras, produziu sua primeira peça de argila: a imagem de um dos Reis Magos de um presépio.

Apesar do talento, trabalhou como caixa de supermercado até ter sua grande oportunidade em 2010, quando peças suas foram enviadas para a Feira Estadual de Artesanato, no Expominas, em Belo Horizonte, com apoio do Sebrae e da prefeitura de Taiobeiras. "Para minha surpresa, todas as minhas peças foram vendidas no primeiro dia da feira", recorda.

Desde então, sua arte ganhou espaço em feiras nacionais, como em São Paulo e Recife, e passou a receber encomendas de diversas partes do Brasil. Em 2018, começou a retratar figuras humanas em quadros de cerâmica, um trabalho semelhante ao exposto no BBB.

Neia doou suas obras para o reality, mas já sente o impacto positivo da visibilidade. “É como se eu tivesse ganhado na loteria. Um sonho realizado”, afirma. Casada e mãe de duas filhas, Nicole, de 16 anos, e Luma, de 12, ela divide o ofício com as tarefas de casa.

Com a repercussão, sua agenda de encomendas está lotada até junho. "As pessoas me ligam pedindo para entrar na fila", comemora.