A vacinação contra o HPV será ampliada para o público de 15 a 45 anos que faz uso da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O esquema vacinal será de três doses, com intervalo de dois meses após a primeira e de quatro meses após a segunda. Já nesta semana, as pessoas podem procurar alguma das salas de imunização credenciadas para colocar a caderneta de vacinas em dia.



O imunizante é contraindicado para gestantes, que devem aguardar o puerpério para receber as doses. Além disso, as pessoas vacinadas com esquema completo, conforme recomendado para determinadas faixas etárias ou situações especiais, não deverão ser vacinadas novamente com qualquer dose. Já o público em uso de PrEP previamente vacinado, mas com esquema incompleto, precisam completar as três doses indicadas.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar cartão de vacinas, documento oficial com foto, além de comprovar de que se enquadra no público-alvo (formulário de prescrição do imunizante, prescrição de PrEP, cartão de seguimento, medicamento, podem ser apresentados).

Algumas salas de vacinação funcionam das 8h às 16h, outras das 8h às 18h, e o posto do Big Shopping, das 15h às 21h.

Público-alvo da vacinação contra o HPV

Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, no esquema de dose única;

Pessoas de 9 a 45 anos que vivem com HIV e Aids;

Pacientes oncológicos, pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR) e transplantados com três doses;

Pessoas de 15 a 45 anos de idade imunocompetentes vítimas de violência sexual;

E agora, pessoas de 15 a 45 anos que fazem uso da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP).

Veja as salas de vacinas credenciadas para imunização em Contagem

DISTRITO INDUSTRIAL

UBS Industrial 3ª Seção – rua Coronel Américo Leite, 464

UBS Jardim Industrial – rua Henrique Zikler, 97

UBS Vila Diniz – rua Osório de Morais, 957

UBS Vila São Paulo – rua Alexandre Herculano, 35

UBS Bandeirantes – rua Oito, 20

UBS Amazonas - rua Marquês do Paraná, 111 - bairro Amazonas (até às 18h)

DISTRITO ELDORADO

UBS Jardim Eldorado – rua Canafístula, 245

UBS Água Branca – rua seis, 320

UBS Jardim Bandeirantes – av. Água Branca, 817

UBS Parque São João – rua Sete, 54

UBS Novo Eldorado - av. Guilhermina de Oliveira, 60

UBS Santa Cruz - rua Tubira, 173

Unidade XV - rua Oliveira, 362 – Eldorado (até às 18h)

UBS CSU Eldorado – rua Portugal, 50 (até às 18h)

Big Shopping (avenida João César de Oliveira, 1275 – Eldorado) – horário: 15h às 21h

DISTRITO NACIONAL

UBS Estrela Dalva – rua Búzios, 56

UBS Ilda Efigênia – rua Paineiras 20

UBS Joaquim Murtinho – rua Lucia Muniz, 476

UBS Nacional – rua Benjamin Constant, 701

UBS Amendoeiras – rua Seis, 52 (até às 18h)

DISTRITO RESSACA

UBS Laguna - rua Bragança, 872 – Jardim Laguna

UBS Morada Nova - rua José Mendes Ferreira, 118 – Morada Nova

UBS Novo Boa Vista - rua Panamá, n° 60 – Boa Vista

UBS Arpoador - rua Mariana, s/nº – Arpoador (até às 18h)

UBS São Joaquim - rua Rubi, em frente ao número 803 – São Joaquim (até às 18h)

DISTRITO SEDE

UBS Linda Vista – rua Arthur Hermeto, 57 – Linda Vista

UBS Praia – rua do Registro, 1676 – Praia

UBS Santa Helena – rua Délio da Consolação Rocha, 705 – Santa Helen

UBS Maria da Conceição – rua Pará de Minas, sem número, bairro Santa Edwirges

UBS Bernardo Monteiro – rua Wilson José de Souza Bicalho, 40

UBS CAD Centro – rua Prefeito Gentil Diniz, 401 – Arcádia (até às 18h)

UBS Sede – rua rua Joaquim Camargos 47, Centro (até às 18h)

DISTRITO VARGEM DAS FLORES

UBS Darcy Ribeiro – rua João Luiz de Faria, 166 – Darcy Ribeiro

UBS Icaivera – av. Sycaba, 10 – Icaivera

UBS Ipê Amarelo – rua Jequitibás, 10 – Ipê Amarelo

UBS Nova Contagem II – av. VL 35, 138 – Nova Contagem

UBS Vila Renascer – av. VP 2, 1839 – Nova Contagem

UBS São Judas – rua VL 7, s/nº

UBS Retiro – av. Retiro dos Imigrantes, s/nº (até às 18h)

DISTRITO RIACHO

UBS Flamengo – rua Monsenhor Messias, 456

UBS Monte Castelo – rua Padre José Maria de Man, 1630, bairro Monte Castelo

UBS Inconfidentes – rua Major Senocrit, 65 – Inconfidentes

UBS Riacho – av. Rio Negro, 95 (até às 18h)

UBS Novo Riacho – rua Orenoco, 457 (até às 18h)

DISTRITO PETROLÂNDIA

UBS Campo Alto – av. Tropical 1012, Tropical

UBS São Luiz I – rua Itutinga 242, São Luiz

UBS Petrolândia I – rua Benzina 10, Petrolândia

UBS Sapucaias – rua Amazonita 230, Sapucaias (até às 18h)