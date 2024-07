Uma quadrilha que atuava no tráfico de drogas em João Pinheiro e outras cidades do Noroeste do estado foi alvo da Operação Desmantelo 038, encabeçada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), nesta quinta-feira (11/7). Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de prisão e busca e apreensão.



Além da venda ilegal de drogas, o grupo investigado teria praticado outros crimes, como associação para o tráfico, homicídio, posse e porte ilegal de arma de fogo. Um dos presos, inclusive, é investigado por um assassinato que ocorreu em março deste ano em João Pinheiro.





Onze mandados de prisões temporárias e 25 de busca foram cumpridos em João Pinheiro. Na cidade de Brasilândia de Minas, ocorreram outras buscas por parte de agentes.





A operação contou com um efetivo de 62 policiais militares, seis delegados de polícia, 40 policiais civis, três promotores e servidores do MPMG regional de Paracatu.





Um helicóptero e cães farejadores foram usados na ação. Não houve um balanço do material apreendido nesta quinta, mas foi informado que drogas e armas foram encontradas nas buscas.