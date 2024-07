Dois autores de um homicídio, de 40 e 35 anos, cometido no final da tarde de quarta-feira (10/7), na Avenida Carlos Chagas, em Ipatinga, no Vale do Aço, foram presos horas depois pela Polícia Militar em um hotel de Guanhães, a cerca de 140 quilômetros. O gesseiro Amós Celestino da Silva, de 30 anos, foi assassinado com seis tiros.







Logo após o crime, os dois homens foram vistos fugindo em uma motocicleta em direção a Guanhães. Um alerta foi emitido pela Polícia Militar.





Em Guanhães, os policiais militares foram colocados em alerta e, em frente a um hotel, avistaram uma caminhonete Toyota SW4, com placa de Ipatinga. Havia a hipótese de que os criminosos teriam trocado de veículo.





Nesse hotel identificaram os dois homens, que tentaram mudar a justificativa para o crime. Eles disseram que tinha sido em consequência de uma briga de trânsito.





No entanto, ao ser ouvido na Delegacia de Ipatinga, para onde foram levados, um dos suspeitos contou outra história, de que tinha cometido o crime para vingar uma traição de sua mulher com a vítima.





Ao tomar conhecimento da real motivação para o crime, o suspeito relatou que tinha sido procurado pelo amigo para que o levasse até um local onde pegaria seu carro. Ele garante que não sabia, sequer, que o amigo estava armado.





A arma utilizada no crime, uma Pistola Taurus PT 59 calibre .380, foi apreendida junto com a motocicleta, o carro e três celulares.