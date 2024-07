Vinte e nove anos e dois meses de prisão. Essa é a condenação do comerciante Rainer de Almeida Dias, de 42 anos, pelo assassinato do influenciador e empresário Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, ocorrido no dia 15 de agosto de 2023 dentro da farmácia da vítima no Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, no Vale do Aço.





O julgamento começou nessa quarta-feira (10/7), às 9h, durou 15 horas e aconteceu na Câmara Municipal de Ipatinga, uma vez que o Fórum da cidade está passando por reformas.

O juiz que presidiu a mesa foi Felipe Ceolin Lirio, titular da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da comarca de Ipatinga/MG. Dos sete jurados, quatro eram homens e três mulheres.





Além das testemunhas, foi apreciado um vídeo, que mostra o momento em que Tiago entra na farmácia após retornar de uma entrega e é abordado por Rainer.





A sentença foi proferida pouco depois da meia-noite e a pena terá que ser cumprida em regime fechado, pois trata-se de crime triplamente qualificado.

O julgamento foi marcado por uma manifestação de parentes e amigos da vítima, que se posicionaram na entrada da Câmara, todos vestindo camisetas pretas com os dizeres “Justiça por Tiago Berito” e “Assassinado por um desconhecido”.





O condenado disse ao ser preso, em fevereiro desse ano, que um vídeo feito por Tiago, em que falava de um flagrante da esposa de Rainer que pegou o marido com outro homem, teria sido a motivação do assassinato.





Uma das principais testemunhas, que estava no interior da farmácia, no momento do crime, disse que Rainer, antes de efetuar os disparos, teria gritado: “Vou te mostrar como é que você fica difamando o outro na rede social”.