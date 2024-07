Começou às 9h desta quarta-feira (10/7) o julgamento do homem acusado de matar o influenciador e empresário Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos, dentro da farmácia, de propriedade dele, em agosto de 2023, no Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.





O júri está sendo realizado no Plenário da Câmara Municipal, já que o salão do júri do Fórum está interditado para reforma.





As imagens de uma câmera de segurança da farmácia são a principal prova. Elas registraram o momento em que o influenciador e empresário foi morto. No início da manhã, um grupo de amigos e parentes da vítima se reuniu na frente do Fórum de Ipatinga e promoveu uma manifestação.





Eles usavam uma camiseta em que se lia: “Justiça por Thiago Brito” e “Assassinado por um desconhecido”.





A viúva de Thiago vem fazendo uma campanha em que conclama a população de Ipatinga a apoiar o movimento que pede a condenação do assassino. “Nós temos dois filhos, um adolescente e um autista de dois anos, que, na época do crime, era um recém-nascido e que não conhecerá, jamais, o pai”.





As provas

Principal peça do inquérito, as imagens do crime mostram o homem entrando na farmácia, caminhando em direção a Thiago e atirando na vítima. Segundo informações de familiares, o crime teria acontecido por vingança, em consequência de postagens realizadas pela vítima em redes sociais.







Testemunhas arroladas e que devem prestar depoimento ainda hoje contam que, antes de cometer o crime, o autor teria dito em voz alta: “Vou te mostrar o que acontece com quem fica difamando o outro nas redes sociais”.