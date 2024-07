Uma briga de família, ocorrida em Santa Helena de Minas, na Região Nordeste de Minas Gerais, seria a causa do assassinato de Ailton Mumes Carvalho, de 42 anos, conhecido como “Coelho”. Ele foi morto na noite desse domingo (7/7), com golpes na cabeça. O principal suspeito é seu ex-cunhado, N. N. C., que está foragido.





Segundo informações da Polícia Militar (PM), um vídeo obtido pela corporação mostra o agressor atacando a vítima. Um facão aparece ao lado do corpo, mas também de acordo com a PM, o objeto teria sido usado pela vítima para danificar a motocicleta do agressor.





Os policiais apuraram que o agressor estava insatisfeito com sua separação. Ele não aceitava ter sido largado pela mulher e, a partir disso, passou a fazer ameaças à família dela. O pai e o irmão do autor do crime confessaram ter presenciado as agressões, mas disseram que nada puderam fazer.



Uma terceira testemunha informou que os dois eram inimigos e que antes de ser morto, Ailton teria danificado a motocicleta do desafeto, usando um facão. A Polícia fez buscas na comunidade de Andaraí, onde mora o suspeito do crime, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque.