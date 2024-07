Um homem de 30 anos foi preso nessa quinta-feira (5/7), suspeito de atirar contra uma mulher, de 50, enquanto tentava balear o filho dela, em Barbacena, no Campo das Vertentes.

Conforme a Polícia Civil (PCMG), o suspeito, também investigado por tráfico de drogas, foi preso por dupla tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Ainda segundo a PCMG, houve um desentendimento entre o filho da vítima e o suspeito, que sacou uma arma e efetuou disparos.

Para proteger o filho, a mulher entrou na frente dos tiros, sendo atingida na perna. O filho não foi alvejado. Logo depois, o homem fugiu.





A PCMG iniciou as investigações e solicitou o pedido de prisão do suspeito. Por meio de um trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar, ele foi localizado e preso no Bairro Pontilhão, enquanto tentava fugir em um veículo Ford Fiesta.







As investigações prosseguem com o objetivo de concluir a apuração do crime e localizar a arma usada no crime.