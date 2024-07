Uma nova fase de testes com ônibus elétricos iniciou nesta sexta-feira (5/7) em Belo Horizonte. Um veículo da empresa Marcopolo vai operar na linha 2101 (Grajaú/Sion), em quatro viagens que partem do ponto final da Avenida Silva Lobo, 2151, nos respectivos horários: 6h20, 8h26, 14h30 e 16h51.

Os testes com ônibus elétricos na capital começaram em outubro de 2023. O primeiro modelo testado foi da BYD e contemplou seis das nove regionais da cidade, especialmente a Centro-Sul.

Nesta nova etapa, além da Marcopolo, outras três empresas começarão os testes em BH assim que os veículos estiverem vistoriados e aptos a circular. São elas: Ankai Brasil, Volvo, e BYD, todas selecionadas por meio de chamamento público para um Acordo de Cooperação Técnica de estudos e projetos operacionais para futuras contratações e licitações.

Segundo a Prefeitura de BH (PBH), os testes iniciados nesta sexta são um importante passo para ampliar o conhecimento sobre a tecnologia dos ônibus elétricos, fornecendo informações para auxiliar no processo de aquisição dos veículos.

Mobilidade limpa

No fim do ano passado, a PBH lançou o Plano de Mobilidade Limpa, que prevê a substituição de 40% da frota atual por ônibus movidos a energia limpa até 2030, incluindo ônibus elétricos.

O intuito do plano é reduzir a emissão de carbono e alinhar o município aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Para isso, R$ 317 milhões foram destinados à aquisição de cerca de 100 ônibus elétricos, a serem incorporados à frota do transporte coletivo municipal. Os ônibus serão adquiridos pela PBH e cedidos na modalidade de comodato às empresas concessionárias para que a prestação do serviço seja realizada em linhas específicas, determinadas pela Superintendência de Mobilidade (Sumob).

Ônibus elétricos

Os ônibus elétricos podem atingir velocidades de 70 a 80 km/h e têm uma autonomia de cerca de 230 km por carga, acomodando até 80 passageiros. De acordo com a prefeitura, eles não emitem poluentes locais e reduzem significativamente o ruído, melhorando a qualidade do ar e proporcionando um ambiente urbano mais tranquilo.

Com economia de até 80% no consumo de energia comparado aos ônibus a diesel, as emissões de CO2 são reduzidas. A recarga com eletricidade de fontes renováveis reforça o perfil sustentável dos veículos.

