Professores da rede estadual farão uma paralisação na próxima terça-feira (9/7). O ato vai afetar atividades nas escolas e Superintendências Regionais de Ensino (SRE’s). Haverá uma reunião, às 14h, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Os profissionais da educação, representados pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sindi-UTE/MG), reivindicam pelo cumprimento do piso nacional da categoria e em defesa do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).

Será discutida também a tramitação do Projeto de Lei (PL) 2238/24. O PL fala sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). E propõe o aumento da contribuição paga pelos servidores ao fundo.







Outra pauta da assembleia é o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade(ADI) da Lei n° 21.710/15, no TJMG. A Lei reajusta a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo e altera a estrutura da carreira de Professor de Educação Básica e de outras providências.

O Estado de Minas entrou em contato com a Secretária de Educação de Minas Gerais e aguarda retorno.

