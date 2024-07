A Biblioteca Pública Ilka Maria Munhoz Gurgel em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está com as atividades suspensas desde o dia 4 de junho. Na data, a Secretaria de Esporte e Cultura da cidade anunciou que o motivo para a suspensão das atividades seria o encerramento do contrato de locação de imóvel.





O encerramento já dura um mês e até o momento, não existe uma nova data para o retorno das atividades da biblioteca. Na época do anúncio do fechamento, a Prefeitura divulgou que “a biblioteca continuará suas atividades em um novo endereço mais acolhedor e mais acessível a todos, que em breve será divulgado.” Mas, até o momento, nenhum novo endereço foi divulgado.





A biblioteca já funcionou em três endereços desde os anos 80, a primeira locação foi onde hoje funciona a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves. Até 4 de junho, o acervo da biblioteca poderia ser consultado e solicitado em um pequeno prédio amarelo da Rua Arlete de Souza Oliveira, na Região Central de Ribeirão das Neves.

Os visitantes da biblioteca com empréstimos pendentes podem realizar a devolução na Casa de Cultura, dentro do Parque Ecológico. Já os visitantes que queiram pegar um livro emprestado podem ir até o espaço da Biblioteca no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) das Artes, no bairro Jardim Colonial.





A reportagem do Jornal Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Ribeirão das Neves e aguarda retorno.