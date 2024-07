Belo Horizonte registrou o segundo dia mais frio do ano nesta sexta-feira (5/7), segundo a Defesa Civil de BH. Marcando 11ºC, às 7h, na Região da Pampulha, este foi o dia mais frio de julho. No fim de semana, as temperaturas devem se manter estáveis.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de céu claro e presença de névoa seca, a mínima deve ser de 14ºC, enquanto a máxima pode chegar a 26°C no sábado (6/7) e 27ºC no domingo (7/7).





Segundo a empresa meteorológica Nottus, julho será o mês com mais episódios de frio em 2024. Isso porque, o inverno deste ano terá temperaturas mais elevadas comparado ao ano anterior.





Em Minas Gerais, as temperaturas não devem sofrer mudanças significativas nos próximos dias. Nesta sexta-feira (5/7), a temperatura mais baixa foi de 5,2º, no Sul de Minas, às 7h. No entanto, a máxima pode chegar a 32ºC nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e Zona da Mata.





Já no fim de semana, a previsão indica que as temperaturas podem chegar a 33ºC em algumas regiões mineiras no sábado (6) e 32ºC no domingo (7). A mínima prevista é de 7ºC no sábado e 8ºC no domingo.





De acordo com o Inmet, sábado terá céu parcialmente nublado no Jequitinhonha e céu claro a parcialmente nublado no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Norte, Noroeste e Região Metropolitana. Nas demais regiões, o dia será de céu claro com névoa seca.





No domingo, o dia será de céu parcialmente nublado nas regiões do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri. Na Zona da Mata, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Nas demais regiões, domingo será céu claro com névoa seca.