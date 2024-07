Com informações de Luiz Otavio Barbosa, da TV Alterosa

Uma perseguição a um caminhão roubado terminou em acidente envolvendo uma viatura policial na MGC-135, em Bocaiúva, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (4/7).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) iniciou uma perseguição a um caminhão roubado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo, conduzido pelo suspeito, furou um bloqueio próximo ao município de Engenheiro Navarro e seguiu em alta velocidade na direção de Bocaiuva.

A PMRv recebeu informações sobre o deslocamento de um caminhão furtado, de cor branca, pela rodovia estadual MGC-135. O veículo foi avistado pelas equipes policiais na altura do km 435, no município de Engenheiro Navarro.

O condutor do caminhão ignorou a ordem de parada obrigatória dada pelos policiais, iniciando uma perseguição em alta velocidade, que colocou em risco a vida dos militares e dos demais usuários da via. A perseguição se estendeu por aproximadamente 33 km, com o motorista fazendo ultrapassagens proibidas e dirigindo na contramão.

Nem deu tempo de curtir: carro pega fogo 20 minutos depois de ser comprado



Uma operação de cerco e bloqueio foi montado na entrada de Bocaiúva, mas o condutor desobedeceu de novo, colidindo intencionalmente com uma viatura policial. O impacto causou danos na parte frontal e lateral direita da viatura, mas não feriu nenhum militar.

Durante a perseguição, os policiais utilizaram armas de fogo, incluindo pistola .40 e carabina 5,56, na tentativa de parar o motorista.

Na altura do km 402, na serra de Bocaiúva, o motorista atravessou para a contramão e abandonou o caminhão à margem esquerda da via, fugindo para uma área de mata. Varreduras foram realizadas, mas o autor não foi localizado até o momento.