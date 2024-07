Um idoso de 75 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite dessa quarta-feira (3/7) no Bairro Conselho, no município de Antônio Carlos, na Zona da Mata mineira, depois de ser flagrado com várias armas e munições dentro de casa.

A PM foi ao local após receber denúncia de que no endereço estariam sendo fabricadas e comercializadas armas de fogo, o que não ficou comprovado de forma preliminar pela PM.

O suspeito confessou, no entanto, ainda de acordo com a polícia, que fazia no local apenas reparos nas armas de terceiros. Nesse sentido, ele alegou que aprendeu a dar as manutenções sozinho e fazia esse trabalho há cerca de três anos.

Os militares apreenderam três revólveres, três garruchas, um pistolete, uma espingarda, 101 munições de diversos calibres, cartuchos vazios, pólvora, espoletas, chumbos, além de peças de armas e um celular.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.