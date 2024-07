O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) assinou um termo de compromisso com a Coca-Cola, com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito (SAAE Itabirito) e com a Prefeitura de Brumadinho visando à segurança hídrica nas comunidades de Campinho e Suzana, que se encontram na área da Serra da Moeda.

O acordo traça alternativas para o abastecimento complementar de água para o Bairro Água Limpa, em Itabirito. Trata-se de um estudo com o objetivo de minimizar os impactos do bombeamento dos poços subterrâneos nas nascentes de água das regiões de Campinho e Suzana, em Brumadinho.

A contar do dia 26 de junho, as compromissárias têm 365 dias para apresentar o estudo ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), que vai monitorar a execução de todas as possibilidades de preservação das nascentes citadas. O termo de compromisso prevê ainda a destinação de R$ 800 mil a projetos socioambientais para as comunidades de Campinho e entorno.