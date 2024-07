Homem mata irmão por causa de cisterna no terreno do pai deles





Um homem de 37 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (4/7) em Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, em Minas, acusado de ter matado o próprio irmão por causa da disputa por uma cisterna.





O crime foi cometido no dia 23 de novembro de 2023 no Povoado São João dos Marques, zona rural de Chapada do Norte. Conforme apurado, o suspeito teria golpeado o irmão, de 48 anos, com uma cavadeira articulada, atingindo-o por diversas vezes na região da cabeça.





A motivação do crime estaria relacionada a disputas por uma cisterna localizada no terreno do pai dos envolvidos.





De acordo com o delegado Matheus Torres, foram três tentativas para a prisão do suspeito. Após informações de que o investigado estaria na residência onde ocorreu o crime, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Minas Novas se deslocou para o local, onde foi realizada a prisão.