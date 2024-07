Quatro homens, de 20, 23 e 24 anos, foram presos e um adolescente, de 16, foi apreendido suspeitos de assassinarem um homem na madrugada desta sexta-feira (5/7), em uma mata do bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento na região quando ouviu diversos disparos de arma de fogo. Ao se aproximar do local de onde vinham os tiros, a PM se deparou com um carro Fiat Palio preto com cinco ocupantes em alta velocidade.





Durante a fuga, os militares flagraram os suspeitos arremessando uma arma e carregador pela janela do carro. O grupo fugiu até uma rua sem saída, onde foi cercado e detido. O material dispensado pelos homens foi recolhido pela polícia logo depois.





No local onde os militares escutaram os disparos de arma de fogo, a PM encontrou o corpo de um homem, de aproximadamente 47 anos, com diversas perfurações na região da cabeça. A vítima estava sem documentação e não foi identificada.

A perícia foi acionada e recolheu 11 cápsulas de calibre 9mm. Questionados, os suspeitos assumiram o homicídio, disseram que sequestraram a vítima no bairro Nova Pampulha, acusaram o homem de cometer estupro de vulnerável e que essa foi a motivação do crime.





O carro usado pelo grupo foi furtado em abril na cidade de Contagem e tinha placa clonada. A arma usada no assassinato e dois carregadores foram apreendidos.