Um homem, de 34 anos, morreu ao cair do terraço de casa na tarde dessa quinta-feira (4/7), em Poços de Caldas, no Sul de Minas.







Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de uma altura de quatro metros, atravessou o telhado e atingiu o solo da rua Vereador Haroldo Afonso Junqueira, no bairro Jardim Quisisana.

A vítima foi encontrada com sangramento intenso na face e no crânio. Os bombeiros tentaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar e usaram o desfibrilador externo automático (DEA), mas o homem morreu ainda no local do acidente.





A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do acidente. O corpo foi posteriormente entregue à funerária municipal.