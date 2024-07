Dois homens, de 18 e 20 anos, foram presos suspeitos de roubo a um motorista de aplicativo na madrugada desta sexta-feira (5/7), no bairro Laguna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla pediu uma corrida de aplicativo de Contagem com destino a Ribeirão das Neves. No centro de Neves, os homens anunciaram o assalto e ameaçaram o motorista de morte com uma faca.

Já com os pertences do condutor, a dupla ordenou que ele voltasse para Contagem, onde seria abandonado. Na entrada da Mata das Abóboras, às margens da BR-040, a vítima avistou uma guarnição policial, parou o carro bruscamente, desembarcou e avisou aos militares do crime.

A dupla foi abordada ainda dentro do veículo e presa. Um deles tem passagem policial por receptação. Os homens ainda informaram à PM que receberiam R$ 1 mil para entregar o carro no bairro Parque São João, em Contagem.

Uma faca, dois celulares e uma quantia em dinheiro foram apreendidos. Os homens e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A vítima, de 48 anos, não ficou ferida.