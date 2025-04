Mulher doa jaqueta com bilhete de loteria premiado e perde R$ 14 milhões

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mildred Simoneriluto, de 76 anos, comprou um bilhete de loteria na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em maio do ano passado. Mas até hoje não conseguiu receber o prêmio. Tudo isso devido a uma doação de roupas para a caridade – ela não sabia que o bilhete premiado estava no bolso de uma das vestimentas.

O prêmio da idosa é de US$ 2,5 milhões, o equivalente a mais de R$ 14 milhões. Conforme relatou para a ABC, o sorteio aconteceu duas semanas depois de ela comprar o bilhete. Foi quando percebeu que não tinha o comprovante da aposta.

Ela descobriu que deixou o bilhete em uma jaqueta que havia doado para a Vietnam Veterans of America, uma organização sem fins lucrativos que coleta doações necessárias para veteranos nos EUA. “Fiquei estupefata; não há palavras para isso, não há expressão. Como posso recuperá-lo?”, declarou.

Mildred disse que guardou o bilhete na jaqueta para não perder o comprovante. Desde que caiu a ficha, procura pela aposta em todos os locais.

"Fui ao Shop n'Save (onde doou a peça) cerca de 100 vezes, e me disseram que não havia nada que pudessem fazer", explicou. O desespero aumenta à medida que se aproxima a data final para que ela possa receber o prêmio, no próximo dia 8 de maio. O bilhete de loteria tem os números: 14, 22, 33, 35 e 38.

Simoneriluto torce para que alguma pessoa tenha encontrado o bilhete premiado e devolva a ela.

"O que mais posso fazer? Chorar alto e esperar que algo aconteça", lamentou. Ela não é a única a ter ganhado na loteria e não recebido o prêmio.

Uma mulher no Texas, que não foi identificada, gastou US$ 20 em bilhetes de loteria usando o aplicativo Jackpocket, antes de ganhar o prêmio de US$ 83,5 milhões – o equivalente a R$ 475 milhões. Porém, nunca recebeu a grana. Isso por causa do app que ela utilizou, que está na mira de uma investigação.

A mulher chegou a ir até a sede da loteria, em Austin, para receber o prêmio, mas foi mandada embora de mãos vazias. “Nós jogamos de acordo com todas as regras e ainda estamos jogando de acordo com todas as regras. E esperamos que minha cliente seja paga”, declarou Randy Howry, o advogado da mulher.