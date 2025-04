Gata mais velha do mundo comemora 30 anos com festa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O britânico Leslie Greenhough acredita ser dono da gata mais velha do mundo. Millie acaba de completar 30 anos, com uma festa especial e direito a bolo de aniversário no formato do rosto do bichano. As três décadas podem parecer pouco em termos de idade humana, mas, para os gatinhos, é o equivalente a 138 anos.

Leslie atribui a longevidade de Millie à atenção que recebe e a uma dieta especial, com direito a salmão, mini camarões, frango e água mineral. “"Ela também é conhecida por comer uma pequena costela chinesa. Eu dou a ela muito amor e carinho - e é isso que a leva a uma vida saudável", disse ao NY Post.

Além disso, a gata fez um bom trabalho em se manter longe de confusões. “Millie era uma gatinha tão fofa quando a conheci. Ao longo dos anos, Millie foi intimidada por outros gatos da vizinhança, então ela parou de sair e se tornou mais uma gata de dentro de casa. Ela desenvolveu uma atitude cautelosa - ela é muito tímida. Acho que isso a ajudou a viver mais”, justificou.

É uma grande conquista que ela tenha completado 30 anos. Eu fiz um bolo de aniversário com o rosto dela. Estava um dia tão quente que ela estava lambendo todo o creme”, contou.

Millie foi adotada pela falecida esposa de Leslie, Paula, quando tinha apenas três meses, em 1995. E é justamente por isso que o homem de 70 anos enfrenta um empecilho para colocar a gatinha no livro dos recordes.

Segundo o dono, não era costume, há 30 anos, levar os animais ao veterinário. “Ninguém tirava fotos de animais de estimação naquela época... A única pessoa que pode verificar sua idade é minha falecida esposa Paula", afirmou.

Mas Leslie não se deixou abater e acredita que vai conseguir levar Millie ao Guinness Book. "Meu melhor objetivo é colocá-la nos registros pelo bem da minha esposa", prometeu.

Leslie conheceu a esposa em um site de namoro em 2012 e foi apresentado a Millie depois que a ouviu miando no fundo das ligações. O casal ficou noivo em 2013 no Dia dos Namorados. O casamento veio em 2014.

A esposa de Leslie, Paula, morreu há quatro anos, em 2020, ao contrair Covid-19. O humano e a gata sentiram muito a falta da dona da casa. “Foi incrivelmente difícil para nós dois. Millie e eu nos unimos antes de ela morrer, ela sentava no meu colo e minha esposa disse que podia ver o quanto o gato me amava. Acho que Millie sabia que minha esposa não estava bem. Millie não comia nada no começo, eu costumava dar camarão e frango a ela, mas com o tempo ela voltou a comer comida de gato”, lembrou.

Com o tempo, eles se tornaram grandes companheiros. "Ela me segue para todos os lugares. Estou sempre aqui. O maior tempo que já fiquei longe dela foi dois dias. Eu cuido dela e ela me dá compaixão de volta, é companhia para mim”, declarou.

Em média, um gato vive de 13 a 20 anos. O gato mais velho de todos os tempos é Creme Puff do Texas, nos Estados Unidos, que nasceu em 3 de agosto de 1967 e viveu até 6 de agosto de 2005 - 38 anos e três dias.