‘Gato chaveiro’ abre apartamento para donos trancados do lado de fora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As habilidades de um gatinho fizeram um casal conseguir entrar em casa, após esquecer a chave, e ainda economizar o dinheiro do chaveiro. É o que contou a maquiadora argentina identificada como Lucian Make Up, no TikTok.

Ela e o namorado tinham deixado a porta de entrada trancada, com as chaves na parte de dentro. Felizmente, seu gato, chamado Aquiles, estava a postos para salvar o dia.

Em um vídeo postado pela maquiadora, Lucian chega à porta de casa e percebe o erro. Ela já estava pensando na quantia de dinheiro que teria que desembolsar a um chaveiro quando teve a ideia de pedir ajuda ao pet.

Ela começa a chamar o gato, que estava no lado de dentro da casa, e dar batidas na porta. Até que finalmente a porta abre. Depois de salvar o dia, Aquiles recebeu carinho dos donos.

A personagem Hello Kitty completou 50 anos em março de 2024. Ela foi criada em 1974 pela empresa japonesa Sanrio. Reprodução Facebook POP MART Mais especificamente, a personagem foi idealizada pela designer da Sanrio, a japonesa Yuko Shimizu. Georges Seguin /Wikimédia Commons Um ano depois da criação, Yuko Shimizu deixou a empresa e foi substituída pela designer Setsuko Yonekubo, que assumiu a Hello Kitty por cinco anos até 1980, quando Yuko Yamaguchi (foto) assumiu. Ela está na liderança da marca até hoje. reprodução Apesar da aparência de gata, Hello Kitty não é um animal como muitos pensam, mas sim uma personificação de alguém real. Flickr Jay Tilston Por isso, quando criou a personagem, a empresa japonesa estabeleceu que ela seria uma menina britânica de 3ª série do signo de Escorpião. Divulgação O design simplista da personagem -- sem boca e com um laço vermelho -- ajudaram a torná-la um ícone versátil e atemporal. Divulgação Apesar de ser uma personagem sem boca, a Hello Kitty consegue expressar uma variedade de emoções e personalidades por meio de suas diferentes poses e acessórios. Reprodução Facebook POP MART A Hello Kitty é conhecida por seu estilo kawaii, que significa "fofo" ou "bonitinho" em japonês. Divulgação A personagem tem uma irmã gêmea chamada Mimmy, além de outros amigos e familiares como My Melody, Kuromi e Keroppi. Divulgação Em meados de 2010, a empresa japonesa transformou a personagem em um fenômeno global de marketing, avaliado em US$6 bilhões anualmente. Em 2014, esse valor aumentou para US$8 bilhões anuais! Imagem de Markus por Pixabay Desde 2019, a Hello Kitty é a segunda franquia de mídia mais valiosa de todos os tempos, gerando US$80 bilhões em vendas de varejo ao longo da vida, ficando atrás apenas de Pokémon. Reprodução Facebook POP MART A personagem se tornou uma das mais queridas e icônicas não só do Japão, mas do mundo todo. Imagem de Vinson Tan ( ? ? ? ) por Pixabay Sua imagem aparece em uma ampla variedade de produtos licenciados, desde roupas e acessórios até itens de papelaria e utensílios domésticos. reprodução youtube A Sanrio já promoveu a Hello Kitty até em avião comercial, um Airbus A330-200 a jato, denominado "Hello Kitty Jet". derivative work/Wikimédia Commons A personagem também já foi alvo de parcerias com marcas de luxo, como a Simmons Jewelry Co. e a Louis Vuitton, que lançou um carro, chamado "Hello Kitty Mini". Takeaway /Wikimédia Commons A personagem também já estrelou desenhos animados, filmes, videogames e até mesmo shows musicais. Reprodução Youtube Em março de 2024, em comemoração aos 50 anos da Hello Kitty, cinquenta artistas brasileiros foram selecionados para colaborarem na pintura de uma estátua da personagem. O "Hello Kitty Parade" foi promovido pela Sanrio Brasil, responsável pelos direitos da personagem. Instagram @iannacconearts Uma das artistas foi a designer Ana Carolina Iannaccone, de Florianópolis (SC). Ela viajou a São Paulo, já que as pinturas estavam concentradas na Estação Barra Funda da CPTM. "A Hello Kitty fez parte da minha infância. Corri para participar. Fui selecionada e fiquei feliz demais". Instagram @iannacconearts No evento, as pinturas deveriam ser feitas em uma escultura da Hello Kitty de fibra de vidro, com dimensões de 110 cm de altura, 30 cm de base e 100 cm de diâmetro. divulgação Voltar Próximo

Em outro vídeo, ela mostra que, para destrancar a porta por dentro, não é preciso usar chave. Basta que o gato pule na maçaneta para que ela se mexa. “No mínimo, você deve uma lata de atum a Aquiles”, escreveu um perfil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Meu gato não tem essa atualização”, disse outro. “Vocês que deveriam cuidar do gato, não ele de vocês”, brincou um terceiro.