Gato é rejeitado por ser carinhosos demais

Um gatinho foi levado para um abrigo de animais em Connecticut, nos Estados Unidos, por ser carinhoso demais. Ravi, de oito anos, foi deixado pelos donos. O momento de sua chegada ao abrigo Little Guild foi registrado em vídeo e conquistou o coração dos internautas.

Nas imagens, com milhões de visualizações, o gato aparece abraçando um funcionário do abrigo. Este menino fofinho quer uma família que o ame incondicionalmente”, escreveu o perfil do Little Guild.

O vídeo fez com que mais de 100 pessoas se interessassem em levar o felino para casa. “Ele é um menino muito doce, que fez um grande impacto sendo apenas ele mesmo", afirmou Tiffany Lemelin, gerente do abrigo.

Ravi agora tem uma nova família. Segundo a nova tutora, que não foi identificada, ele está se sentindo bem no novo lar e acorda todo mundo às 4h.