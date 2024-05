Um gato laranja conquistou a internet ao correr – ou melhor, nadar – em busca do peso ideal. Apelidado carinhosamente de “Thicken Nugget”, ou Nugget Gordo, o felino foi entregue ao abrigo Vanderburgh Humane Society em janeiro, pesando 30 libras, o equivalente a 13,6 kg.









Vale lembrar que a medida ideal varia de acordo com a raça, sexo e idade do felino. Mas a equipe do abrigo ficou chocada ao ver que Ty, como é chamado, pesa quase o triplo da média. Para se ter uma ideia, o peso médio de um gato adulto varia entre 4 e 5 quilos.







Os responsáveis, então, resolveram formular um plano de exercício físico para o gato. Para isso, arrecadou dinheiro e matriculou Ty no Centro Aquático Canino. Com aulas duas vezes por semana, o gatinho começou a se exercitar no dia 3 de abril.







Apesar de não gostar de nadar, o gato já começou a perder peso. “Lembra do Ty? Ele está no caminho certo para atingir seu peso ideal, obrigado a todos que doaram para sua terapia aquática no Centro Aquático Canino! (...) Ele nada duas vezes por semana, tem muito mais mobilidade e caiu de 30 libras para 26,8. Ele está até nadando sozinho na piscina; Vai, Ty, vai!”, diz a publicação do abrigo.







O Centro Aquático Canino também compartilhou vídeos de Ty nadando na piscina usando um colete salva-vidas. O local chama o gato de “corpulento” e contou que, mesmo não tendo gostado das primeiras aulas, é um grande nadador. “Esse cara é um soldado e tanto, não se preocupa nem briga e está nadando sozinho na piscina. Ele perdeu mais de 3 quilos desde que chegou e sua equipe de cuidados continua trabalhando duro para ajudá-lo para que ele possa ter uma vida longa, feliz e saudável”, diz o post.







O abrigo espera que o gato atinja cerca de sete quilos para buscar um lar definitivo para Ty. O sobrepeso pode afetar a saúde dos gatos, impactando articulações e a coluna vertebral, além de comprometer o sistema imunológico e sobrecarregar o sistema hepático. Bem como fica mais suscetível a desenvolver diabetes e problemas na pele.







“Muitas pessoas acham fofo quando é como aquele gato do tipo Garfield, mas não é fofo. A qualidade de vida de Ty está afetada neste momento, por isso queremos dar-lhe uma boa qualidade de vida e sabemos que o lar adotivo irá aderir às suas restrições de dieta e exercício”, contou um membro do abrigo para a revista People.