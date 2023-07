Gato gigante viraliza após mostrar habilidades na internet

436

Gato viraliza nas redes sociais e fica conhecido como 'maior gato do mundo' (foto: Instagram/Reprodução)

A russa Yuliya Minina viu seu gato viralizar na internet nos últimos dias, após postar um vídeo dele quase abrindo uma porta sozinho, no Instagram. “O vídeo mostra apenas uma pequena parte de todo o entretenimento do Kef”, escreveu ela, na legenda do post em que o felino aparece se divertindo no jardim de casa.

Kefir, um gato branco e peludo da raça Maine coon, foi apelidado de “o maior gato do mundo” pelos internautas. Com menos de 2 anos de idade e já pesando mais de 12 quilos, espera-se que o Kefir cresça ainda mais, já que os gatos da sua raça não atingem seu tamanho máximo até os 3 e 5 anos de idade.

O felino não é apenas famoso por ser enorme, ele também é popular por seu casaco branco de pelúcia e sua personalidade doce e amorosa. Ele se tornou uma estrela no Instagram, mas ficou ainda mais popular no TikTok. Com a fama de Kefir, Yulia já conseguiu lucrar 12 vezes mais que o valor original do gato – animais da mesma raça costumam custar entre 1 mil e 2 mil dólares, entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

Kefir ganhou os internautas devido ao seu comportamento calmo (foto: Instagram/Reprodução)

A jovem, que mora na pequena cidade russa de Stary Oskol, comprou o gato de um gatil (espécie de canil para gatos). Ela se apaixonou por seu pelo branco e fofinho e o nomeou em homenagem a uma bebida láctea.

Quase imediatamente, Kefir mostrou uma forte preferência por alimentos úmidos e in natura em vez de secos, e Yuliya aceitou o desafio. Sua dieta natural rica em proteínas ajudou a mantê-lo adequadamente nutrido à medida que crescia. Quando completou um ano de idade, já havia triplicado de tamanho. "Eu nunca imaginaria que um filhote comum pudesse se tornar tão grande"m disse.

A tutora também destaca que a fama de Kefir não se restringe à internet. “Quando amigos e conhecidos vêm aqui em casa, toda a atenção está voltada para ele, e ele adora receber carinho", afirma ela. No entanto, quando estranhos que nunca viram Kefir antes chegam aqui, eles ficam confusos com o animal de estimação. Todo mundo acha que é um cachorro,” conta Yulya.

Kefir ainda não pode ser considerado o maior gato doméstico do mundo. Segundo o "Guinness World Book", esse título é de Fenrir, um gato da raça savannah. O felino norte-americano mede exatamente 47,83 centímetros e foi reconhecido em 30 de setembro de 2022 como o maior da espécie. Entretanto, quando o ciclo de crescimento de Kefir terminar, Fenrir pode se preparar para ter uma disputa acirrada com Kefir por um lugar no Livro dos Recordes.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa