A amizade entre bebês e pets é extremamente comum – e fofa. Mas a convivência nem sempre é pacífica e os dois podem se estranhar em alguns momentos. É o caso do vídeo publicado pela americana Elsie Schwab, que mostra uma cena para lá de inusitada.

A publicação, feita originalmente no TikTok, mostra o bebê e o gatinho brincando no chão. Quando o menino leva a mão à cabeça do pet, tentando fazer um carinho. Mas o bichano não gostou e acabou tentando morder a mão do pequeno.

Mas é aí que o bebê decide responder na mesma moeda. Ele agarra o rabo do felino e o leva à boca, para morder. O pet é quem impediu a disputa de mordidas.

A cena já foi vista dezenas de vezes e levantou o questionamento de algumas pessoas sobre a relação entre o bebê e o gato, ressaltando que a mulher estava rindo no vídeo. Mas muita gente achou o momento muito fofo e nada perigoso, já que eles estavam sob supervisão da mãe.

“As duas mordidas doeram tanto, que nenhum dos dois choraram”, brincou um perfil. “Para você ver que ambos não tem juízo”, pontuou outro internauta. “Crianças são assim mesmo nessa idade, eles mordem”, disse um comentário, se referindo tanto ao bebê quanto ao gatinho.