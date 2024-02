Uma instituição italiana criou, em 2002, o Dia Mundial dos Gatos, celebrado todo dia 17 de fevereiro. A data tinha como objetivo promover uma companha contra os maus tratos que esses animais sofriam e sofrem até hoje. Diversos tutores, apaixonados pelo animal, instituições e ONG's aderiram o dia e muitos comemoram a data dedicada ao felino.

Uma pesquisa feita pelo Euromonitor contabilizou que, em 2022, existiam 168 milhões de “pets” brasileiros, destes, 68 milhões eram cães/ 42 milhões eram aves e os gatos representavam 34 milhões – o restante estão divididos entre peixes e outros roedores. Um fato curioso é que a população de felinos teve alta de recorde – sendo 6% entre 2020 e 2021, indicado pelo censo mais recente do Instituto Pet Brasil (IPB). Outra curiosidade é que o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apurou que já são 203 milhões de cidadãos, com todo esse impacto pode-se dizer que já caberia quase dois “pets” em cada um dos 90 milhões de domicílios do país.

Para a médica veterinária especializada em medicina de felinos do Veros Hospital Veterinário, Camila Ferreira, a data pode ser uma ótima oportunidade para os amantes de gatos refletirem sobre o papel especial que esses animais desempenham em suas vidas e para promover a conscientização sobre o bem-estar dos gatos, incluindo a adoção responsável, cuidados veterinários e esterilização para controle populacional.

Assim como todos os animais, os gatos também necessitam de cuidados especiais. A veterinária, além de listar quais são os cinco pilares do bem-estar da espécie, também listou algumas curiosidades dos felinos.

Cuidados

1 - Alimentação balanceada: certifique-se de fornecer uma dieta equilibrada e nutritiva para o seu gato, seja através de ração comercial de alta qualidade ou alimentos preparados em casa, seguindo as orientações de um veterinário

2 - Hidratação: mantenha sempre água limpa e fresca disponível para o seu gato. Alguns gatos preferem beber água corrente, então uma fonte de água pode ser uma boa opção

3 - Higiene: escove regularmente o pelo do seu gato para ajudar a evitar bolas de pelo e emaranhados. Além disso, mantenha a caixa de areia limpa, pois os gatos são animais muito higiênicos;

4 - Visitas ao veterinário: leve seu gato ao veterinário regularmente para exames de rotina, vacinações e tratamento preventivo contra pulgas, carrapatos e vermes

5 - Enriquecimento ambiental: proporcione brinquedos, arranhadores e locais para o seu gato escalar e se esconder. Isso ajuda a manter seu gato mentalmente estimulado e fisicamente ativo

Curiosidades

1 - Ronronar: os gatos ronronam não apenas quando estão felizes, mas também quando estão estressados, doentes ou precisam de conforto.

2 - Flexibilidade: os gatos são incrivelmente flexíveis e podem girar seus corpos em pleno ar para aterrissar em pé, graças ao seu sistema vestibular altamente desenvolvido

3: Comunicação: os gatos se comunicam de várias maneiras, incluindo miados, ronronar, urinar, marcar território com as glândulas faciais e corporais, além de linguagem corporal sutil

4 - Limpeza: os gatos passam cerca de um terço de seu tempo se limpando. Eles têm línguas ásperas que ajudam a remover sujeira e pelos soltos;

5 - Dormir: os gatos são conhecidos por dormir bastante, podendo chegar a até 16 horas por dia. Isso é uma adaptação de seus ancestrais selvagens, que precisavam economizar energia para caçar.

Mesmo com as dicas e curiosidades, Camila ressalta a importância dos check-ups com um profissional adequado e cuidados adequados.“ Cada gato é único e pode ter necessidades individuais, por isso é importante conhecer bem o seu animal e estar atento às suas necessidades específicas, além de tratar com muito amor e carinho e fazer uma adoção responsável”, complementa.