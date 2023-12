Mais de 300 cães e gatos, sob os cuidados da Vale, estão na fila de adoção após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG). Os pets são oriundos da própria cidade e outras áreas evacuadas preventivamente para obras de reparação e descaracterização de algumas estruturas da empresa. Entre 2019 e 2023, 546 cães e gatos ganharam novos lares. No entanto, animais idosos, com deficiência ou de porte grande geralmente são os que mais esperam na fila de adoção. Ao lado deles, cães e gatos de pelagem preta também aguardam, em média, quatro vezes mais para ganhar um lar. Dos 150 gatos adotados nos últimos quatro anos, somente quatro são de pelagem preta.



Está no imaginário das pessoas que os cães pretos são mais agressivos e intimidadores. Essas associações negativas são continuamente corroboradas em filmes de terror ou suspense. Em Harry Potter, por exemplo, é um grande cão preto que simboliza o mau agouro. É de (des)conhecimento comum que o gato preto está ligado ao azar. Os felinos dessa coloração são vítimas da superstição e costumam sofrer perseguição e maus-tratos motivados por preconceito e ignorância. A reputação negativa foi ligada ao animal ainda durante a Idade Média, período em que a cor escura do pelo era associada à feitiçaria. Ainda há a crença de que cruzar com um gato preto - especialmente em uma sexta-feira 13, é um sinal de azar;- superstição que vem desde os períodos antigos.

Pantera, uma gata de pelagem preta, chegou na Fazenda Abrigo de Fauna precisando passar por uma cirurgia devido à um atropelamento. Após passar por todo o processo de reabilitação, Pantera ficou disponível para adoção. Anna Bruziquesi, é bióloga e conheceu a gatinha no site “Me Leva Pra Casa”. "Me apaixonei pela Pantera e resolvi adotar. Essa história de que gatos pretos dão azar é invenção, desde que a gatinha chegou em nossa família ela trouxe muita sorte e amor", destaca Anna.

Pantera com sua tutora, Anna Bruziquesi valenobrasil

“Estamos desmistificando durante os eventos de adoção que animais de pelagem preta dão azar, são violentos ou agressivos. Independe da cor, quando esses animais são adotados, eles passam a se sentir aceitos, integrados e se adaptam à uma nova realidade”, destaca Magda Castro, supervisora de fauna da Vale.

Como adotar



Os interessados podem conhecer cada um dos animais disponíveis na página "Me leva pra casa" (www.vale.com/melevapracasa), que contém fotos, descrição de porte e perfil social dos animais. É preciso preencher o formulário de interesse em adoção responsável e aguardar o retorno da equipe. São realizadas entrevistas remotas e todo o processo de adoção pode ser feito à distância. Os profissionais acompanham o pet ao longo dos seis primeiros meses de adoção, fornecendo toda assistência veterinária necessária. A iniciativa faz parte dos compromissos assumidos pela companhia com os órgãos públicos. Ao todo estão disponíveis 339 animais (235 cães e 54 gatos).