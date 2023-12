Com as festas de fim de ano se aproximando, os tutores de cães e gatos só pensam em como proteger seus pets do estresse causado pelos fogos de artifício. E não é mais novidade o quanto os bichinhos se sentem incomodados com o barulho. Mas poucas pessoas sabem o motivo pelo qual eles se sentem dessa forma e o que fazer para protegê-los da situação que pode levar até mesmo à morte do animal.



As causas são variadas. A principal delas é que o barulho dos fogos de artifício é prejudicial aos ouvidos dos cães e gatos. O som gerado pela explosão dos fogos pode alcançar 140 decibéis, e os pets possuem uma capacidade auditiva muito maior que os ouvidos humanos suportam, ultrapassando, e muito, 85 decibéis. Por esse motivo, sirenes, trovões e os fogos de artifício são extremamente agressivos aos ouvidos dos animais.



Essa agressividade sonora se torna ainda mais estressante para os pets em comemorações de fim de ano, afinal, o estrondo chega sem aviso algum, os cães e gatos não conseguem entender de onde vem esse som que muitas vezes é acompanhado de gritos, luzes fortes e cheiro de queimado.



“O estresse gerado aos nossos pets pode desencadear alterações comportamentais graves, como destruir objetos, se machucar, fugir, por exemplo. Se for um estresse frequente, pode comprometer a imunidade, desencadear doenças e deixar danos crônicos na saúde e comportamento”, alerta a médica veterinária neurologista do Veros Hospital Veterinário, Nadja Jorge.



Como proteger os pets dos fogos de artifício

É importante não deixar os bichinhos sozinhos - o apoio do tutor faz toda a diferença no processo de acalmar o animal. Brincar, acolher e incentivar o cão ou gato a fazer atividades com as quais se sinta confortável é essencial para que o animal não se machuque. Nesse momento, é imprescindível que o pet consiga se sentir seguro e confortável.



A medida mais importante é consultar um veterinário para uma avaliação, conversa e check up, para que, dessa forma, seja possível entender se será necessária alguma medicação que possa auxiliar no controle do medo e ansiedade.



Esse tipo de medicação pode ser indicado para alguns animais muito ansiosos que costumam se machucar e/ou machucar outros animais e pessoas, em situações de estresse como essa. Esse tipo de medicamento é prescrito exclusivamente por um médico veterinário.



“Mas atenção, algumas medicações podem demorar para ter o efeito desejado, então leve seu pet ao veterinário com pelo menos 20 dias de antecedência ao evento que gerará fogos”, alerta a especialista.



Nadja também afirma que alguns equipamentos podem auxiliar no momento dos fogos, mas, para que sejam realmente úteis, o pet deve ser acostumado com o uso deles e terem reforço positivo muito antes do dia D. "Algodão parafinado pode ser utilizado nos ouvidos para barrar um pouco do som, mas, cuidado. Jamais esqueça-os nas orelhas do pet para não ser a causa de infecções", ensina a médica neurologista.