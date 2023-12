O Natal está chegando e, com ele, o momento de escolher o presente para a família. Muitas crianças sonham em ter um gato ou cão como companheiro - a interação humano-animal proporciona inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar. Porém, presentear com um pet exige um planejamento familiar prévio.

A decisão deve ser bem pensada e tomada de forma responsável para garantir que as necessidades dos animais sejam atendidas. Dedicar tempo para proporcionar uma rotina saudável ao bicho de estimação e arcar com as despesas para os cuidados com a sua saúde fazem parte da guarda responsável.

“É fundamental entender o momento atual da família, e avaliar previamente se está preparada para atender às necessidades de um novo membro que a acompanhará por muitos anos. Fazer um planejamento, conversar com todos os familiares e buscar orientação de um médico veterinário, são fatores essenciais para considerar antes de receber um novo gato ou cão em casa. Por isso, recomendamos os pets não serem presentes, mas sim, uma decisão planejada, pois impactará a rotina familiar por muitos anos”, explica a médica veterinária e coordenadora de comunicação científica da Royal Canin Brasil, Priscila Rizelo.

O que considerar antes de acolher um pet:

Minha família está preparada para ter um pet?

Esse é o primeiro ponto a ser considerado, pois muitas pessoas desejam ter a companhia de um pet, mas podem não estar completamente preparadas para incorporar os cuidados necessários em sua rotina diária. É fundamental ter em mente que um animal de estimação terá uma vida longa e exigirá mais do que simples cuidados básicos. Estabelecer uma rotina de brincadeiras e interações é crucial para garantir o bem-estar do animal, bem como, cuidados regulares de saúde. Mesmo que o pet seja destinado à criança, a responsabilidade sempre recai sobre o adulto, um aspecto que não deve ser negligenciado.

Conheça o perfil do pet

Gatos e cães são diferentes. Seu tamanho, idade, níveis de energia e temperamentos podem afetar a dinâmica familiar. É importante conhecer mais sobre as características de cada um para fazer uma escolha com base no cotidiano e na realidade do núcleo familiar, assim, a chegada do novo membro será mais consciente e cheia de amor. Consultar um médico veterinário é um recurso chave e uma fonte de informação confiável. Eles podem, até mesmo, recomendar criadores, ONGs e abrigos de animais resgatados que sigam diretrizes de bem-estar responsáveis.

Faça um planejamento financeiro

O orçamento dedicado ao novo membro da família precisa atender às emergências médicas e as despesas de rotina como, por exemplo, alimentos, brinquedos, vacinas, visitas de check-up ao médico veterinário, bem como higiene e outros cuidados necessários.

Defina quem cuidará do pet em caso de ausência

Importante pesquisar por potenciais pet sitters e dog walkers, se necessário, para atender as necessidades do pet em casos de ausência temporária. Assim, o animal continua recebendo os cuidados essenciais que precisa, como alimentação, exercícios, adestramento e brincadeiras.

Cuidados com a alimentação e o bem-estar

A alimentação adequada desde o início da vida do animal contribui para sua saúde e longevidade. Além disso, os bichos de estimação precisam de amor e atenção, mas eles também precisam aprender. Ensinar seu gato ou cão requer paciência, dedicação e persistência. Para isso, o adestramento e o enriquecimento ambiental também contribuem para questões comportamentais.