O Natal, uma época tão aguardada e repleta de significado, é celebrado como um momento de reencontro familiar, quando laços afetivos são reavivados e memórias compartilhadas. No entanto, essa festividade nem sempre é isenta de desafios, especialmente quando a alegria do reencontro é acompanhada por situações desagradáveis de conflitos entre casais. Muitas pessoas não estabelecem filtros de comportamentos e lavam a roupa suja até em momentos inapropriados, incluindo o ambiente natalino.

"Brigar no meio das festividades familiar natalinas, o que era pra ser um momento de harmonia, conexão e renovação, faz com que o casal crie energias negativas não só entre si, mas também entre as outras pessoas, pois, apesar de sabermos que a vida de ninguém é perfeita, ninguém espera que esses conflitos aconteçam num momento tão leve que é o do Natal", diz o médium especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa, Henri Fesa.

Desavenças de casal durante o Natal não apenas geram desconforto, mas também deixam uma marca duradoura na percepção dos familiares e criam uma narrativa ruim ou distorcida sobre a relação. É crucial reconhecer a importância de conversas honestas, alinhando as expectativas para evitar que a alegria das festividades se transforme em momentos desagradáveis. Manter a privacidade e respeitar o ambiente familiar é fundamental para preservar a essência do Natal e do relacionamento.

Leia: Transtorno mental é sazonal? Como as festas de fim de ano podem piorar quadros psicóticos

Henri Fesa lista quatro motivos para os casais evitarem brigas no Natal em família:

1. Manter intimidade reservada: não se expor com brigas deve ser uma preocupação constante de todo casal. A boa percepção da família sobre o casal é crucial para a qualidade das comunicações, influenciando positivamente a aceitação e o apoio

2. Cultivo de memórias duradouras: a ausência de brigas proporciona um ambiente propício para a criação de lembranças positivas, essenciais para a construção de uma história conjunta

3. Impacto na harmonia familiar: a exposição de discordâncias pode criar desconforto entre os familiares, afetando não apenas a visão sobre o casal, mas também o clima geral das celebrações, sobretudo por se tratar de um ambiente tão leve quanto o Natal

4. Cultivo do ambiente de cumplicidade: relações sem brigas excessivas cultivam um ambiente em que cada parceiro e aqueles que os rodeiam se sentem encorajados e capacitados a alcançar seus objetivos individuais e coletivos