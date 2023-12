A busca por amor pode ser difícil. Às vezes, parece que tudo que você consegue atrair são pessoas que estão longe de combinar com as suas expectativas e ficar esperando o parceiro ideal demanda paciência. Nessa situação, são muitas pessoas que desistem de encontrar um amor. Por outro lado, a esperança de ser feliz a dois volta a aparecer no fim de cada ano, no momento de pensar nas famosas resoluções e planejar quais objetivos serão alcançados.

Para as pessoas que colocam na lista objetivos como encontrar um amor, começar um relacionamento, começar a namorar, entre outros, é importante saber que, segundo um estudo da Universidade de Scranton, nos Estados Unidos, 77% das pessoas seguem essas promessas por uma semana. Viver uma aventura a dois é um objetivo um pouco mais complicado do que tentar fazer exercícios, ou comer alimentos saudáveis, pois, para dar certo, é necessário contar com fatores externos. Para ajudar com isso, é importante saber usar a Lei da Atração.



Segundo o espiritualista fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, Maicon Paiva, saber usar a Lei da Atração é imprescindível para quem deseja encontrar o amor no próximo ano. “A Lei da Atração está sempre em movimento, e é algo que existe para quem acredita ou não. Partimos da ideia que a mente e o universo estão conectados por meio da força do pensamento, por isso somos capazes de atrair certos acontecimentos. Perceber isso nos torna mais atuantes sobre nossas escolhas no amor, por exemplo. Quando a amarração amorosa é feita para reconquistar um amor, agir com pensamentos positivos é super importante no processo, o que está bem alinhado com a ideia da Leia da Atração", diz o especialista.



Para quem quer começar o próximo ano entendendo como aumentar as chances de sucesso no amor, Maicon Paiva lista cinco dicas para potencializar a Lei da Atração:

1. Comece sendo grato agora. Muitas pessoas passam bastante tempo de suas vidas angustiadas por não estarem vivendo agora o futuro que desejam. Criam a falsa ideia que a vida só começa quando conseguem encontrar um amor, quando, na verdade, isso é uma construção, assim como todas as grandes conquistas. Então, reconheça, e mais importante, valorize quem você é hoje, pois é quem se espera que a outra pessoa vá se apaixonar.



2. Tome posse do que já é seu. Não fique apenas pedindo - a Lei da Atração não trará o amor da sua vida à porta da sua casa. Ao invés disso, aja como se já fosse realidade. Entenda, o seu desejo já deu certo, apenas ainda não se materializou.

3. Visualize seu desejo como realidade. A terceira dica está relacionada à mentalidade que você adota para realizar o seu desejo. Esforce-se para pensar positivamente e visualizar o que espera do relacionamento amoroso. Isso ajuda a evitar pensamentos negativos que criam limitações.

4. Não se coloque em segundo lugar. Um dos grandes erros que atrapalham a Lei da Atração é acreditar que você não é digno de ter o que busca conquistar, fazendo com que algumas pessoas desistam no meio do caminho e passem mais um ano lamentando a falta de resultado. Mude a forma que percebe a si mesmo. Acredite que, assim como qualquer outro, você merece ser feliz na vida a dois, sim.

5. Não tenha pressa. A pressa pode levar as pessoas a buscar o caminho mais curto para encontrar o amor, atrapalhando o desenvolvimento da jornada. É importante ter calma. O anseio por conseguir um bom resultado logo faz com que escolhas sejam tomadas de forma errada.